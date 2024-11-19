Стало известно, какие машины построят на единой российской платформе

На основе единой российской модульной платформы будут создавать не только машины с ДВС, но и гибриды и электрокары, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании президиума фракции «Единая Россия».
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