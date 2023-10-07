Нижегородские пенсионеры и льготники могут записаться на бесплатную правовую консультацию

26 октября 2023 года с 10.00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области будет проходить безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.
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