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FiNE NEWS

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Пушков высмеял слова Вайкуле о защите Латвии от России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о её готовности взять в руки автомат и воевать с Россией для защиты Латвии.

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