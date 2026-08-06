Пушков высмеял слова Вайкуле о защите Латвии от России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о её готовности взять в руки автомат и воевать с Россией для защиты Латвии.
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