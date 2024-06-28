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Китайское антидопинговое агентство: «USADA стремится подорвать мировой антидопинговый порядок. Мы решительно отвергаем такой шаг»

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт неоднократно критиковал Всемирное антидопинговое агентсво (WADA) на фоне скандала с китайскими пловцами.

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