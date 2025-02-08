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Военное обозрение

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Симптоматично: в Покровске сняли и вывезли из города «самый большой на Донбассе» украинский флаг

Симптоматично: в Покровске сняли и вывезли из города «самый большой на Донбассе» украинский флаг

Происходит это на фоне продвижения наших войск к городу.

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