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Соревнования по парусному спорту пройдут в Мытищах с 20 по 24 сентября

Соревнования по парусному спорту пройдут в Мытищах с 20 по 24 сентября

В акватории Пироговского водохранилища в Мытищах пройдут Международная парусная регата Ассамблеи народов Евразии и Африки, Всероссийская регата «Кубок России по инклюзивному парусному спорту» и фиджитал-регата.

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