Юные жители Дебёсского района завоевали 4 медали на пятых Всероссийских соревнованиях по шахматам

Дебёсы. Удмуртия. В Удмуртии на пятых Всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам, блицу и шахматной композиции среди учащихся из сельской местности и малых городов было разыграно 216 медалей и 72 кубка.
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