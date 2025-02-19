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Свежие комментарии

  • александр александров
    Каефф...как завизжал!!!)))походу мелкобриташкам лижет!!)))Нацист Корчинский...
  • Eduard
    Евросоюз,это те кто у вас переворот совершил,а это начало всему !Нацист Корчинский...
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    Иди на фронт,а то Украину "воруют!"Нацист Корчинский...

«Вова-4%»: Трамп потребовал от Зеленского или провести выборы или вернуть потраченные Штатами деньги

«Вова-4%»: Трамп потребовал от Зеленского или провести выборы или вернуть потраченные Штатами деньги

Выступая в  собственном поместье Мар-а-Лаго во Флориде,президнь США Дональд Трамп ответил на критику последих дней из уст Владимира Зеленского, недовольного проведением в Саудовской Аравии встречи представителей США и РФ без участия Украины.

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