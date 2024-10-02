Нападающий «Зенита» Александр Соболев, забивший свой первый гол за сине-бело-голубых в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (5:1), признался, что еще до конца не адаптировался в команде.
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