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Официальный комментарий Министерства просвещения Российской Федерации

Официальный комментарий Министерства просвещения Российской Федерации

В связи с публикациями в СМИ о незаполненных бюджетных местах на педагогических специальностях и направлениях подготовки по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования Министерство просвещения РФ информирует: .

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