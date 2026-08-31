Официальный комментарий Министерства просвещения Российской Федерации

В связи с публикациями в СМИ о незаполненных бюджетных местах на педагогических специальностях и направлениях подготовки по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования Министерство просвещения РФ информирует: .
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