Адвокат актера Михаила Ефремова находится при смерти после ранения в зоне СВО

Эльман Пашаев в составе группы бойцов попал под обстрел под Угледаром.Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится при смерти после получения тяжелого ранения в ходе специальной военной операции.
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