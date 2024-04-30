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Адвокат актера Михаила Ефремова находится при смерти после ранения в зоне СВО

Адвокат актера Михаила Ефремова находится при смерти после ранения в зоне СВО

Эльман Пашаев в составе группы бойцов попал под обстрел под Угледаром.Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится при смерти после получения тяжелого ранения в ходе специальной военной операции.

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