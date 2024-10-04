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Аргументы и Факты

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В Госдуме предложили ввести налог на бездетность, как в СССР

В Госдуме предложили ввести налог на бездетность, как в СССР

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность, подобный тому, что существовал в СССР.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Тысячу раз прав Гурулёв. Каждый гражданин на старости лет обеспечивается хлебом, теплом, транспортом, медобслуживанием..., которое производят молодые поколения. Если ты в зрелом возрасте не хотел или не желал участвовать в воссоздании этих молодых поколений, то несправедливо рассчитывать, что тебя будут обеспечивать дети других граждан. Об этом здесь -  https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43326495800/Razdelyonnaya-solidarnost-?utm_referrer=mirtesen.ru
Разделённая солидарность.
Фантазии о будущем. - МирТесен
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14 час.
СБ
Сергей Бунцов
Много желавших, желающих но не смогли, не получается по разным причинам, включая уважительные! Если человек работал, платил налоги, то он имеет право на пенсию, а не на обеспечение чужими детьми! Случается, что родные дети не помогают и не заботятся о родителях! Сначала у человека в 90-е годы обесценили деньги, лишили работающих предприятий, возможности заработать на жильё... а теперь он же виноват, омерзительная подлость, лишь бы очередной новый налог выдумать!
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14 час.
Руслан Богомолов
&quot;Если человек работал, платил налоги, то он имеет право на пенсию, а не на обеспечение чужими детьми!&quot;         Вот в этом весь подлый и самоубийственный для общества обманный посыл, что, якобы, пенсия, а не чужие дети его обеспечивают на старости, значит нафиг нужно стараться рождать и воспитывать эту &quot;нагрузку&quot; - я лучше пенсию (фантики-валюту) накоплю. Кому будут нужны ваши страховые бонусы и накопленные сбережения, если НЕКОМУ будет вам не то что вырастить, а даже продать хлеб в магазине, так как вы не приложили никаких усилий в воссоздании молодых поколений хотя бы налогом на свою бездетность, который поможет другим гражданам родить и вырастить этих детей ДЛЯ ВАШЕГО обеспечения благоприятной старости.
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9 час.

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