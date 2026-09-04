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Воронежские новости

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Два мошенника из Воронежа и Липецкой области попались на подмене телефонных номеров и получили срок

Два мошенника из Воронежа и Липецкой области попались на подмене телефонных номеров и получили срок

В арендованных квартирах Воронежа полицейские изъяли 11 серверов, ноутбуки и сим-карты – всё это использовалось для подмены номеров при звонках мошенников.

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