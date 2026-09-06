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Регионы России

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В Египте казнены 12 обвиняемых в производстве и сбыте синтетических наркотиков

В Египте казнены 12 обвиняемых в производстве и сбыте синтетических наркотиков

По версии следствия, участники группы распределяли обязанности: одни закупали за рубежом необходимые химические компоненты, другие производили и распространяли запрещённые препараты.

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