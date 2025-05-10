Карельский предприниматель отстоял субсидию в суде благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнетова сообщила на своей странице в социальных сетях о победе в Арбитражном суде Республики Карелия по делу предпринимателя против администрации Петрозаводска.
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