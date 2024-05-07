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Снег пошел в Москве ночью 7 мая

Снег пошел в Москве в ночь с 6 на 7 мая. Кадрами из разных районом столицы делится РЕН ТВ. Заморозки ранее обещали синоптики – во вторник рядом с Москвой должен прийти мощный вихрь "Гулла", который обрушит на город почти одну третью осадков, привычных для мая.

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Комментарии
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Виталий
Надо включать отопление. В квартире - дубак.
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13 час.
Виталий
А у нас сирень расцвела.
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13 час.

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