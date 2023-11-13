Житель карельского поселка снял видео, в котором раскритиковал только что построенный ФАП

В Суоярвской больнице, к которой относится фельдшерско-акушерский пункт, ответили на критику. Житель Суоярвского района Алексей Тимановский опубликовал на своей странице видео нового ФАПа, который готовится к открытию в поселке Лахколампи Суоярвского района.