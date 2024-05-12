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К дискуссии вокруг Харьковской операции

К дискуссии вокруг Харьковской операции

© РИА Новости . Станислав Красильников Ростислав Ищенко Не успели российские войска перейти границу в Харьковской области, как многократно обжигавшиеся на преждевременных победных реляциях писатели "сводок с фронта" начали хором верещать – это не прорыв, это не прорыв, это создание буферной зоны, о которой говорил Путин Что касается первого, то они, разумеется, правы – это не прорыв, хотя бы потому, что прорыв не осуществляется силами четырёх-пяти батальонов.

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