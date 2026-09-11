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Фабрика British American Tobacco в Черниговской области приостановила работу

Фабрика British American Tobacco в Черниговской области приостановила работу

Табачная фабрика British American Tobacco в Прилуках Черниговской области остановила конвейер. Причиной стала не логистика и не рыночная конъюнктура, а пожар, вспыхнувший 7 сентября в сигаретном цехе.

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