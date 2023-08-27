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«Бавария» рассматривает Чалоба, Клостерманна, Гертрюйду, Керера и Белла-Кочапа на замену Павару

«Бавария» рассматривает Чалоба, Клостерманна, Гертрюйду, Керера и Белла-Кочапа на замену Павару

Ранее стало известно, что французский защитник почти не тренируется с клубом и хочет перейти в «Интер».

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