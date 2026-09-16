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Царьград

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В Мининском университете Нижнего Новгорода второй раз за неделю эвакуация

В Мининском университете Нижнего Новгорода второй раз за неделю эвакуация

В нижегородском Мининском университете уже во второй раз за текущую неделю объявлялась эвакуация. Информация об этом была размещена в официальном сообществе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

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