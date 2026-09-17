Кедми: успех ВС РФ в СВО зависит не от фронта, а от бомбардировок Украины

Россия не меняла тактику ударов по Украине, но сами российские средства поражения, используемые против объектов украинской инфраструктуры, резко стали намного эффективнее, чем раньше.
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