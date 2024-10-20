Соединение Луны и Юпитера принесло удачу и благоприятный исход многим знакам Зодиака

Соединение Луны и Юпитера в 19-й и 20-й лунные сутки принесло удачу многим знакам зодиака. Овну предсказывают удачную поездку или встречу с кем-то важным, Льву - завершение долгожданных проектов, Близнецам - улучшение отношений с близкими.