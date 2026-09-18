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Царьград

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Явка в Нижегородской области за день голосования достигла 22,86%

Явка в Нижегородской области за день голосования достигла 22,86%

Первый день голосования в Нижегородской области завершился с явкой 22,86%. К 20:00 на избирательные участки пришли 564 823 человека.

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