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В Хабаровске «Десант Дедов Морозов» поздравил детей в больницах

В Хабаровске «Десант Дедов Морозов» поздравил детей в больницах

В преддверии новогодних праздников активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей и ЮНАРМИИ организовали праздничные поздравления для детей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Хабаровского края.

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