Почему раньше никто не слышал о «яжематерях», а сейчас они всем мешают?

Меня давно занимает такой вопрос. Почему в моем детстве, когда детей вокруг было полно, а рождаемость била все рекорды, никто ни о каких «яжематерях» не говорил? А сейчас эти истории посыпались как из рога изобилия, хоть детей рождается совсем мало? Я многодетная мамочка, сделайте мне скидку/дайте бесплатно! Я видела в сети целые сообщества, которые жили только тем, что каждый день размещали с десяток сгенерированных искусственно переписок, в которых матери вели себя крайне неадекватно.