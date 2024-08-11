Меня давно занимает такой вопрос. Почему в моем детстве, когда детей вокруг было полно, а рождаемость била все рекорды, никто ни о каких «яжематерях» не говорил? А сейчас эти истории посыпались как из рога изобилия, хоть детей рождается совсем мало? Я многодетная мамочка, сделайте мне скидку/дайте бесплатно! Я видела в сети целые сообщества, которые жили только тем, что каждый день размещали с десяток сгенерированных искусственно переписок, в которых матери вели себя крайне неадекватно.
Почему раньше никто не слышал о «яжематерях», а сейчас они всем мешают?
Комментарии
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Валерий Кривошеев
Во-первых никакого бума рождаемости в 80-е не было. Женщины просто рожали детей, как и во все века.
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8 час.
Валерий Кривошеев
Во-вторых, в 80-е, женщина родившая ребенка не считала себя героем России (СССР). А в наше время считает. Многие женщины считают, что им все должны. Государство, мужчины, да просто прохожий. Не все, но многие.
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8 час.
ИК
Инна Кручинина
От детей не отвыкли. Сейчас невоспитанные родители, а дети еще более невоспитанные
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7 час.
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