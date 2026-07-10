"Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем": Владимир Путин предотвратил развал России и сделал ее сильной, заявил Николай Патрушев Донецкая группа новостей.
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"Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем": Владимир Путин предотвратил развал России и сделал ее сильной, заявил Николай Патрушев Донецкая группа новостей.
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