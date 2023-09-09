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МИД России: Китай занимает ниши на рынке страны после ухода западных компаний

МИД России: Китай занимает ниши на рынке страны после ухода западных компаний

Директор первого департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Георгий Зиновьев в интервью РИА Новости заявил, что китайские компании оперативно занимают ниши на российском рынке, которые освободились после ухода западных игроков.

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