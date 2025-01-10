В Барнауле для чистого воздуха разовьют электротранспорт и поставят пункты наблюдения

К 2036 году объемы выбросов загрязняющих веществ должны снизиться в два раза Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание рабочей группы по реализации в городе федерального проекта "Чистый воздух", который направлен на снижение в два раза к 2036 году объемов выбросов загрязняющих веществ и создание комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды, сообщает мэрия.