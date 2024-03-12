В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в мошенничестве при строительстве детского больничного комплекса в городе Комсомольске-на-Амуре

Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1987 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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