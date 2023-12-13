У жителей Москвы возникли проблемы с вызовом врача на дом

Заболевшим с высокой температурой предлагают ее сбить и самим прийти в поликлинику. Доктора выезжают только к пожилым, людям с ограниченными возможностями и к детям, да и то не ко всемМосквичи на фоне роста заболеваемости ОРВИ столкнулись с тем, что не могут вызвать врача на дом.