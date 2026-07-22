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Ловчев о судействе в матче за Суперкубок: «Я не увидел никакой помощи «Зениту», пенальти назначили по делу. «Спартак» сам виноват, что на последних минутах упустил победу»

Бывший футболист «Спартака»  Евгений Ловчев не считает, что судьи помогали «Зениту» в матче за Суперкубок России.

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