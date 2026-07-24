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Бюджет США за третий квартал 2026 финансового года (июль)

Бюджет США за третий квартал 2026 финансового года (июль)

Доходы федерального бюджета США за три квартала 2026 финансового года (начиная с 1 октября 2025 года и до 30 июня 2026 года) составили 4,151 триллиона долларов США, расходы — 5,518 триллиона долларов, что в годовом исчислении может составить 5,534 триллиона долларов доходов и 7,357 триллиона долларов расходов при экстраполируемом дефиците 1,823 триллиона долларов вместо 1,775 триллиона долларов за прошлый финансовый год.

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Комментарии
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Дмитрий Грязев
Весь мир знает, что США живут не по средствам грабя и продавая инфляцию на другие страны, пузырь растет. Вот если бы с печатным станком вдруг что нибудь случилось.......
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2 н.