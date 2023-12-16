Avia.pro - Новости Билайн горячо поздравляет своих клиентов в Ташкенте с наступающим Новым годом.
Это не Ташкент, это торгово-развлекательный центр "Косино Парк" в Москве
Комментарии
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Александр Третьяк
Какой компромисс ? Это Россия и у нас свои традиции , пусть у себя дома с ума сходят .Нельзя уступать ни на йоту ,если хоть раз им уступить ,то назад ходу нет
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9 мин.
лина любимцева
Мигрантам не нравятся русские школы, пусть не водят своих детей туда, а убираются из России к себе, откуда прибыли, и там пусть их дети учатся.
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1 мин.
лл
лина любимцева
А "халяльную еду" дети мигрантов пусть несут из своего дома. И трескают, сколько влезет эту вонючую баранину!!
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43 сек.
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