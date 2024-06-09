В ZF заново изобрели рулевое колесо

В последние годы автомобильная индустрия претерпела значительные изменения: цифровые экраны заменили аналоговые, электромоторы вытеснили двигатели внутреннего сгорания, а всевозможные датчики контролируют безопасность.
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