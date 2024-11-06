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Почему цены на вторичном рынке не снизятся: 7 причин

Почему цены на вторичном рынке не снизятся: 7 причин

Стоимость квартир на рынке готового жилья помогут удержать от падения дефицит ликвидного предложения, перетекание собственников на рынок аренды, инфляция и другие факторы В третьем квартале 2024 года рынок вторичного жилья Москвы оказался под давлением высоких ставок по ипотеке и отсутствия льготных программ.

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