Глава МИД КНР высоко оценил исторический вклад китайского и российского народов в победу во Второй мировой войне

Москва, 1 апреля /Синьхуа/ -- Китайский и российский народы внесли значительный исторический вклад в победу в мировой антифашистской войне, сказал член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китая Ван И во вторник в интервью РИА Новости в Москве.