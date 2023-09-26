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«Барса» пропустила 8 голов в 7 играх Ла Лиги. В сезоне-2022/23 на это потребовалось 25 матчей

«Барса» пропустила 8 голов в 7 играх Ла Лиги. В сезоне-2022/23 на это потребовалось 25 матчей

В сезоне-2023/24 «Барселона» пропустила в 4 из 7 матчей – с «Вильярреалом» (4:3), «Осасуной» (2:1), «Сельтой» (3:2) и «Мальоркой» (2:2, второй тайм).

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