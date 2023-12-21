В Гостином дворе заработал избирательный штаб Путина

Избирательный штаб действующего Президента России Владимира Путина, который будет участвовать в очередных выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, начал свою работу в Гостином дворе, передает ТАСС.
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