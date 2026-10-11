В Самаре фирма самовольно заняла акваторию реки и получила штраф

Самарская компания без договора водопользования установила на реке Самара понтоны для хранения маломерных судов, после вмешательства Куйбышевской транспортной прокуратуры нарушения устранены, а Росприроднадзор оштрафовал ответственное лицо на 10 тысяч рублей.
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