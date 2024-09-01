Песков усомнился в возможностях Трампа решить конфликт на Украине

Liudmila Kosteley

"Вот приедет барин, барин нас рассудит."..!А с какого бодуна, Трамп (США) будет вас СУДИТЬ? Научились ДВОЙНЫМ СТАНДАРТАМ у США и ЕС! США нарушает все законы, немыслимые и кивает на ЕС, это ваша Европа, вы и разбирайтесь. А НАШИ ГИБНУТ и НАРОД ЖДЁТ, пока "БАРИН РАЗБЕРЁТСЯ!" ЕВРОПА ЧТО, принадлежит США, или всё таки Россия (одна из ведущих стран" находится в ЕВРОПЕ, а не в Америке. )10 лет (я лично и другие) вам пишут, что НАДО УСПОКОИТЬ США! Потому что ЕС (как и в Индии раньше, когда она была колонией Англии) и ЕС, тоже, принадлежит США, Они слушают США, РОССИЯ, огромная СУВЕРЕННАЯ СТРАНА, допустила, что НАШИХ РЕБЯТ ДЯДЯ из-за ОКЕАНА В прямом смысле, УБИВАЕТ! Кто ОСВОБОЖДАЛ ЭТИ СТРАНЫ в ЕВРОПЕ? США или СССР (РФ приемник), кто ДОГОВОРЫ с ними заключил в 1992 году, и продолжил в 2012г. АНГЛОСАКСЫ УБИВАЮТ,наших а ВАМ и ДЕЛА нет, друг на друга киваете. Это как и с ДОГОВОРАМИ в ЕС, куда входят все страны ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА. На каком основании, все эти страны подчиняются США и АНГЛИИ?. Англия УШЛА из ЕС, а всё командует. США по наглому ЗАХВАТИЛА ЕВРОПУ и РФ, раз они подчиняются им.10 лет ВАМ пишем, что надо разбираться с США и что же.РФ и все страны ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА, заключили в 1992 году, продолжили в 2012 ДОГОВОРА. В которых НАПИСАНО, что РФ ВЫВОДИТ ВОЙСКА из ЕВРОПЫ и возвращает часть ТЕРРИТОРИЙ, которые принадлежат РФ. (в той же ЧЕХИИ, вернули Карловы Вары, Курорт ГРАЖДАН РФ). Словакии и другие страны. А ВЫ НЕ ВЫСТУПАЕТЕ (своими словами) против России. Разрешаете, ГРАЖДАНАМ РФ, учиться и работать в ваших странах и ПЕНСИИ ВЫПЛАЧИВАБТСЯ ГРАЖДАНАМ РФ, если они РАБОТАЛИ НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ! ДОГОВОРЫ подписали (Президент каждой страны В.Д. и ПУТИН! И что же? Договоры НАРУШИНЫ и ЕС.Всё отбирают у РФ, и Активы, и недвижимость, и ПЕНСИИ. И США, 4 февраля 1945г. на Конференции страны ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ПОДПИСАЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, "О НЕИЗМЕННОСТИ ГРАНИЦ!" Где ГРАНИЦА СССР?! КАРТУ НЕ ПОСМОТРЕТЬ?! Поистине "кухаркины дети", как сказал ЛЕНИН! За свою же ТЕРРИТОРИЮ ПО КОТОРОМУ РАЗУ ВОЮЕМ! И сейчас, на правах ПРОСИТЕЛЯ (с такой Армией и ФЛОТОМ, особенно ПОДВОДНЫМ), с "протянутой рукой" ПРОСИМ ВЕРНИТЕ НАМ ХОТЯ БЫ ТЕРРИТОРИИ 1991 года. А ОНИ отвечают вам-"А вот хрен вам", пока ещё и Украину (территория Российской ИМПЕРИИ) не отдадите и ПРОДОЛЖИМ ВОЙНУ. Ну да, Хрущёва осуждаем, только он с такой не сильной Армией показал США "Кузькину мать!" В 1962 году.А вы всё сопли подтираете, вот мы...Вот ВАМ...в сортире забьём...А пока они продолжают снабжать вооружением Украину (которой нет) ЭТО РОССИЯ! Кто и как сделал УКРАИНУ, все знают. МАХНО , ЛЕНИН,и дальше добавил Хрущёв. А для чего вы ЗАКЛЮЧАЕТЕ ДОГОВОРА, да ещё с побеждёнными странами?! Они НАМ во ВТОРУЮ МИРОВУЮ 30 миллионов убили, НАШЕГО НАРОДА и "УКРАИНСКОГО", который РОССИЙСКИЙ! И продолжают дальше...ВЫ кто ХОЗЯЕВА ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, или ТАК?! МОГИЛЫ ЧЬИ СТОЯЛИ по всей ЕВРОПЕ, а теперь даже на нашей ЗЕМЛЕ ЗАКАПЫВАЮТ, чтобы не помнили! ПРИБАЛТИКА _НАША! Православную ВЕРУ на разрешают! Зато ОДНОПОЛЫЕ Браки в почёте! И у ПРЕЗИДЕНТОВ.У ВАС ГОРДОСТЬ ЗА СВОЙ НАРОД ЕСТЬ? ИЛИ тоже , даже в МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ, вор на воре сидит, и вором поганяет! Конечно, меня ОПЯТЬ МОЖНО и НЕ ПЕЧАТАТЬ. Только вот уверена, что половина НАШЕГО НАРОДА СО МНОЙ СОГЛАСИТЬСЯ! КОГДА ВЫБОРЫ в США?....Не долго осталось. А они (США и АНГЛИЯ) уже не нашей ЗЕМЛЕ!