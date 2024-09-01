Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Песков усомнился в возможностях Трампа решить конфликт на Украине

Песков усомнился в возможностях Трампа решить конфликт на Украине

Конфликт на Украине можно решить за сутки, только если воспользоваться волшебной палочкой. Таким заявлением пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
&quot;Вот приедет барин, барин нас рассудит.&quot;..!А с какого бодуна, Трамп (США) будет вас СУДИТЬ? Научились ДВОЙНЫМ СТАНДАРТАМ у США и ЕС! США нарушает все законы, немыслимые и кивает на ЕС, это ваша Европа, вы и разбирайтесь. А НАШИ ГИБНУТ и НАРОД ЖДЁТ, пока &quot;БАРИН РАЗБЕРЁТСЯ!&quot; ЕВРОПА ЧТО, принадлежит США, или всё таки Россия (одна из ведущих стран&quot; находится в ЕВРОПЕ, а не в Америке. )10 лет (я лично и другие) вам пишут, что НАДО УСПОКОИТЬ США! Потому что ЕС (как и в Индии раньше, когда она была колонией Англии) и ЕС, тоже, принадлежит США, Они слушают США, РОССИЯ, огромная СУВЕРЕННАЯ СТРАНА, допустила, что НАШИХ РЕБЯТ ДЯДЯ из-за ОКЕАНА В прямом смысле, УБИВАЕТ! Кто ОСВОБОЖДАЛ ЭТИ СТРАНЫ в ЕВРОПЕ? США или СССР (РФ приемник), кто ДОГОВОРЫ с ними заключил в 1992 году, и продолжил в 2012г. АНГЛОСАКСЫ УБИВАЮТ,наших а ВАМ и ДЕЛА нет, друг на друга киваете. Это как и с ДОГОВОРАМИ в ЕС, куда входят все страны ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА. На каком основании, все эти страны подчиняются США и АНГЛИИ?. Англия УШЛА из ЕС, а всё командует. США по наглому ЗАХВАТИЛА ЕВРОПУ и РФ, раз они подчиняются им.10 лет ВАМ пишем, что надо разбираться с США и что же.РФ и все страны ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА, заключили в 1992 году, продолжили в 2012 ДОГОВОРА. В которых НАПИСАНО, что РФ ВЫВОДИТ ВОЙСКА  из ЕВРОПЫ и возвращает часть ТЕРРИТОРИЙ, которые принадлежат РФ. (в той же ЧЕХИИ, вернули Карловы Вары, Курорт ГРАЖДАН РФ). Словакии и другие страны. А ВЫ НЕ ВЫСТУПАЕТЕ (своими словами) против России. Разрешаете, ГРАЖДАНАМ РФ, учиться и работать в ваших странах и ПЕНСИИ ВЫПЛАЧИВАБТСЯ ГРАЖДАНАМ РФ, если они РАБОТАЛИ НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ! ДОГОВОРЫ подписали (Президент каждой страны В.Д. и ПУТИН! И что же? Договоры НАРУШИНЫ и ЕС.Всё отбирают у РФ, и Активы, и недвижимость, и ПЕНСИИ. И США, 4 февраля 1945г. на Конференции страны ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ПОДПИСАЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, &quot;О НЕИЗМЕННОСТИ ГРАНИЦ!&quot; Где ГРАНИЦА СССР?! КАРТУ НЕ ПОСМОТРЕТЬ?! Поистине &quot;кухаркины дети&quot;, как сказал ЛЕНИН! За свою же ТЕРРИТОРИЮ ПО КОТОРОМУ РАЗУ ВОЮЕМ! И сейчас, на правах ПРОСИТЕЛЯ (с такой Армией и ФЛОТОМ, особенно ПОДВОДНЫМ), с &quot;протянутой рукой&quot; ПРОСИМ ВЕРНИТЕ НАМ ХОТЯ БЫ ТЕРРИТОРИИ 1991 года. А ОНИ отвечают вам-&quot;А вот хрен вам&quot;, пока ещё и Украину (территория Российской ИМПЕРИИ) не отдадите и ПРОДОЛЖИМ ВОЙНУ. Ну да, Хрущёва осуждаем, только он с такой не сильной Армией показал США &quot;Кузькину мать!&quot; В 1962 году.А вы всё сопли подтираете, вот мы...Вот ВАМ...в сортире забьём...А пока они продолжают снабжать вооружением Украину (которой нет) ЭТО РОССИЯ! Кто и как сделал УКРАИНУ, все знают. МАХНО , ЛЕНИН,и дальше добавил Хрущёв. А для чего вы ЗАКЛЮЧАЕТЕ ДОГОВОРА, да ещё с побеждёнными странами?! Они НАМ во ВТОРУЮ МИРОВУЮ 30 миллионов убили, НАШЕГО НАРОДА и &quot;УКРАИНСКОГО&quot;, который РОССИЙСКИЙ! И продолжают дальше...ВЫ кто ХОЗЯЕВА ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, или ТАК?! МОГИЛЫ ЧЬИ СТОЯЛИ по всей ЕВРОПЕ, а теперь даже на нашей ЗЕМЛЕ ЗАКАПЫВАЮТ, чтобы не помнили! ПРИБАЛТИКА _НАША! Православную ВЕРУ на разрешают! Зато ОДНОПОЛЫЕ Браки в почёте! И у ПРЕЗИДЕНТОВ.У ВАС ГОРДОСТЬ ЗА СВОЙ НАРОД ЕСТЬ? ИЛИ тоже , даже в МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ, вор на воре сидит, и вором поганяет! Конечно, меня ОПЯТЬ МОЖНО и НЕ ПЕЧАТАТЬ. Только вот уверена, что половина НАШЕГО НАРОДА СО МНОЙ СОГЛАСИТЬСЯ! КОГДА ВЫБОРЫ в США?....Не долго осталось. А они  (США и АНГЛИЯ) уже не нашей ЗЕМЛЕ!
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Liudmila Kosteley
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