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Пронедра

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Яна Поплавская возмущена схемой легализации тысяч иностранцев в Москве

Яна Поплавская возмущена схемой легализации тысяч иностранцев в Москве

Яна Поплавская резко высказалась о деле в Москве. Актриса возмущена схемой легализации тысяч иностранцев и назвала это «дрючбой русского народа».

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