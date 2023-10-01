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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Авангард» готов расстаться с Киселевичем. У защитника 0+0 и «минус 4» в 10 играх сезона («СЭ»)

33-летний игрок провел 10 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне и не набрал очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 19:29.

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