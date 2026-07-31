Трамп: Путину и Зеленскому придётся пойти на уступки для «сделки» по Украине Москва и Киев хотят «заключить сделку» и завершить конфликт на Украине, но для этого им.
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Трамп: Путину и Зеленскому придётся пойти на уступки для «сделки» по Украине Москва и Киев хотят «заключить сделку» и завершить конфликт на Украине, но для этого им.
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