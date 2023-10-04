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Как ремонт подземки у «Матроса Кошки» остановит Севастополь

Как ремонт подземки у «Матроса Кошки» остановит Севастополь

Организация ремонтных работ подземного перехода в районе остановки «Матроса Кошки» в Севастополе является абсолютно бездумным либо умышленным поступком чиновников департамента транспорта Севастополя, которая  причиняет ущерб жителям и организациям Севастополя несопоставимый с необходимостью указанного ремонта.

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