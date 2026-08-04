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Модель искусственного интеллекта Astra от OpenAI нашла контрпример к гипотезе о софичности групп и решила десять математических задач

ИИ Astra от OpenAI решил десять математических задач Модель генеративного искусственного интеллекта Astra, разработанная компанией OpenAI, нашла контрпример к гипотезе о софичности групп и решила десять давних математических задач.

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