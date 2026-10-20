Трамп: Переговоры о мире от Украины пора вести кому-то другому - не Зеленскому Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление, предложив Украине заменить Владимира Зеленского на посту главного переговорщика по урегулированию конфликта с Россией.