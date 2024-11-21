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Делегация из Китая посетила научный центр в Черноголовке

Делегация из Китая посетила научный центр в Черноголовке

Делегация посольства Китая посетила научный Центр городского развития в Черноголовке по приглашению. Гостям рассказали о городском дизайн-коде, который разрабатывался несколько лет на основе научной и культурной жизни муниципалитета.

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