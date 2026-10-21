МТС предложила абонентам дополнительные услуги «УЖЕ 5G» за 199 рублей и «УЖЕ 5G+» за 299 рублей в месяц.
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