БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»

Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»

Самоходная пусковая установка БРК "Рубеж-МЭ" на выставке МВМС-2019. Фото Bmpd.livejournal.com Несколько лет назад российская оборонная промышленность представила перспективный береговой ракетный комплекс под названием «Рубеж-МЭ».

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